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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе 15-летнего подростка и его мать ударили ножом

Во Фрунзенском районе 15-летнего подростка и его мать ударили ножом

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге полицейские проводят проверку по факту конфликта в квартире на улице Димитрова, в которой пострадал подросток

Вчера поздним вечером, 14 февраля 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским поступила информация о молодом человеке с ножевыми ранениями, лежащем на лестничной клетке парадной дома 16/1 по улице Димитрова.
Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен в парадной 15-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
Подростка в тяжелом состоянии, с множественными проникающими ножевыми ранениями и повреждениями внутренних органов доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение.
По предварительной информации, молодой парень вместе со своей матерью, 45-летней гражданкой одного из государств ближнего зарубежья, около 21 часа 40 минут подъехали к дому, чтобы забрать своего 56-летнего родственника, который распивал спиртные напитки в одной из квартир в компании нескольких человек.
В квартире возникла ссора, и подростку и его матери кем-то из участников конфликта были нанесены ножевые ранения.
С очевидцами происшествия в настоящее время проводятся процессуальные действия.

С места происшествия изъяли нож.
Мать подростка также доставили в медучреждение с резаной раной правого бедра. Ее состояние медики оценивают, как удовлетворительное.
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление нападавшего, а также иных участников конфликта.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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