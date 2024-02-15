Во Фрунзенском районе 15-летнего подростка и его мать ударили ножом

Вчера поздним вечером, 14 февраля 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским поступила информация о молодом человеке с ножевыми ранениями, лежащем на лестничной клетке парадной дома 16/1 по улице Димитрова.

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен в парадной 15-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Подростка в тяжелом состоянии, с множественными проникающими ножевыми ранениями и повреждениями внутренних органов доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение.

По предварительной информации, молодой парень вместе со своей матерью, 45-летней гражданкой одного из государств ближнего зарубежья, около 21 часа 40 минут подъехали к дому, чтобы забрать своего 56-летнего родственника, который распивал спиртные напитки в одной из квартир в компании нескольких человек.

В квартире возникла ссора, и подростку и его матери кем-то из участников конфликта были нанесены ножевые ранения.

С очевидцами происшествия в настоящее время проводятся процессуальные действия.

С места происшествия изъяли нож.

Мать подростка также доставили в медучреждение с резаной раной правого бедра. Ее состояние медики оценивают, как удовлетворительное.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление нападавшего, а также иных участников конфликта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.