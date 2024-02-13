В Петербурге задержали поджигателя детских колясок

Накануне, 12 февраля к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о поджогах детских колясок в подъезде дома 61 корпус 1 по Северному проспекту.

Прибывшими на место полицейскими установлено, что в результате поджога сгорели две детские коляски, одна из которых стояла на лестничной клетке 3 этажа, еще одна - между 7 и 8 этажами.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Вечером этого же дня в подъезде дома 4 корпус 1 по Тимуровской улице сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления - 39-летний мужчина.

Его доставили в отдел полиции для разбирательства.