Накануне, 12 февраля к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о поджогах детских колясок в подъезде дома 61 корпус 1 по Северному проспекту.
Прибывшими на место полицейскими установлено, что в результате поджога сгорели две детские коляски, одна из которых стояла на лестничной клетке 3 этажа, еще одна - между 7 и 8 этажами.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Вечером этого же дня в подъезде дома 4 корпус 1 по Тимуровской улице сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления - 39-летний мужчина.
Его доставили в отдел полиции для разбирательства.
В Петербурге задержали поджигателя детских колясок
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали поджигателя детских колясок
Накануне, 12 февраля к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о поджогах детских колясок в подъезде дома 61 корпус 1 по Северному проспекту.
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