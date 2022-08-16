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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина под угозой ножа отобрал у подростка около 600 тысяч рублей

В Петербурге мужчина под угозой ножа отобрал у подростка около 600 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге полицейские разыскивают мужчину за разбойное нападение

Вчера вечером около 16 часов 32 минуты к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 34-летней женщины о том, что напротив дома 5 по улице Нахимова неизвестный под угрозой ножа похитил из ее автомобиля деньги.

Незамедлительно прибывший на место происшествия наряд поилции установил, что около 15 часов 00 минут неизвестный, находясь в салоне автомобиля заявительницы, в ее отсутствие, угрожая ножом ее 13-летнему сыну, похитил из бардачка автомобиля «Фольксваген Пассат» денежные средства в сумме 575 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров разбойное нападение
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