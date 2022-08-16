В Петербурге мужчина под угозой ножа отобрал у подростка около 600 тысяч рублей

Вчера вечером около 16 часов 32 минуты к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 34-летней женщины о том, что напротив дома 5 по улице Нахимова неизвестный под угрозой ножа похитил из ее автомобиля деньги.

Незамедлительно прибывший на место происшествия наряд поилции установил, что около 15 часов 00 минут неизвестный, находясь в салоне автомобиля заявительницы, в ее отсутствие, угрожая ножом ее 13-летнему сыну, похитил из бардачка автомобиля «Фольксваген Пассат» денежные средства в сумме 575 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.