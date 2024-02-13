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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга произошло массовое ДТП

В центре Петербурга произошло массовое ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП на Невском проспекте

По предварительной информации, сегодня вечером, 12 февраля около 22 часов 00 минут возле дома 79 по Невскому проспекту 23-летняя девушка, управляя «Porsche Macan», при выполнении перестроения не справилась с управлением и врезалась в малолитражку, после чего «Порше» вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще с одной иномаркой.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила девушка - водитель из малолитражки.
Врачи оказали ей помощь на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД проверяют предполагаемую виновницу на наличие алкогольного опьянения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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