В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

Накануне вечером, 29 января 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней жительницы дома 12 по улице Композиторов. Пожилая женщина рассказала правоохранителям о том, что ей позвонил неизвестный и потребовал 1 300 000 рублей за, якобы, непривлечение ее дочери к ответственности за ДТП.

Деньги должен был забрать курьер.

Через 10 минут после звонка возле двери квартиры пенсионерки полицейскими был задержан 32-летний уроженца одной из сопредельных республик, прибывший за деньгами.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).