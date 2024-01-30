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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали с поличным курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Композиторов

Накануне вечером, 29 января 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней жительницы дома 12 по улице Композиторов. Пожилая женщина рассказала правоохранителям о том, что ей позвонил неизвестный и потребовал 1 300 000 рублей за, якобы, непривлечение ее дочери к ответственности за ДТП.
Деньги должен был забрать курьер.
Через 10 минут после звонка возле двери квартиры пенсионерки полицейскими был задержан 32-летний уроженца одной из сопредельных республик, прибывший за деньгами.
Задержанного доставили в отдел полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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