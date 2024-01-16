В Красносельском районе задержали рецидивиста, обманувшего пенсионерку

Накануне днем, 15 января 2024 года около 13 часов 50 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о совершении мошенничества в отношении 90-летней женщины, проживающей в доме 69/1 по Ленинскому проспекту.

Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что только что передала неизвестному все имевшиеся у нее сбережения, 89 900 рублей, для не привлечения ее дочери к уголовной ответственности, которая, якобы, стала виновницей серьезного ДТП.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими, около 14 часов 00 минут, по горячим следам был задержан злоумышленник - 42-летний ранее судимый житель Калининского района Петербурга, который не успел далеко уйти от дома пенсионерки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.