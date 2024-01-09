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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе задержали подозреваемую в обмане пенсионерки

В Выборгском районе задержали подозреваемую в обмане пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в Выборгском районе городапредотвратили мошенничество в отношении пожилой петербурженки

Накануне вечером, 8 января 2024 года около 16 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о возможных мошеннических действиях, происходящих в квартире дома 11 по Гаврской улице.
Прибывшими на место происшествия полицейскими возле квартиры дома 11 по Гаврской улице задержана 26-летняя неработающая жительница Невского района, которая в качестве курьера прибыла для получения 5100 долларов США от 78-летней женщины. Полицейские установили, что около 15 часов 40 минут пенсионерке позвонил неизвестный и под предлогом не привлечения к уголовной ответственности за, якобы, совершенное ДТП ее внука, убедил передать курьеру деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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