В Выборгском районе задержали подозреваемую в обмане пенсионерки

Накануне вечером, 8 января 2024 года около 16 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о возможных мошеннических действиях, происходящих в квартире дома 11 по Гаврской улице.

Прибывшими на место происшествия полицейскими возле квартиры дома 11 по Гаврской улице задержана 26-летняя неработающая жительница Невского района, которая в качестве курьера прибыла для получения 5100 долларов США от 78-летней женщины. Полицейские установили, что около 15 часов 40 минут пенсионерке позвонил неизвестный и под предлогом не привлечения к уголовной ответственности за, якобы, совершенное ДТП ее внука, убедил передать курьеру деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).