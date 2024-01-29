ента новостей

10:55
На севере Петербурга на парковке сгорело пять автомобилей
10:46
В поселке Хвойный девушка ограбила собственную бабушку
09:55
Суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС в Google Play
09:52
В Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда передали картину «Весна 1945 года. Победа»
09:39
Путин дал старт новой зимовочной станции
08:55
Архиву ВМФ исполнилось 300 лет!
00:39
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» в трёх партиях победил «Югру-Самотлор»: полоса неудач для команды Александра Климкина прервана?
00:24
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 Яннику Синнеру из Италии в пяти сетах
00:12
Китайский шахматист Вэй И стал победителем турнира в Вейк-ан-Зее, а россиянин Ян Непомнящий занял малопочётное восьмое место
13:14
В Петербурге 55-летняя воспитатель в детском саду отдала мошенникам 7,8 млн рублей
13:09
В Петербурге задержали стрелка в дорожном конфликте
13:01
Путин и Лукашенко выступили перед гостями концерта, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
12:58
В Ленобласти открыли Мемориал в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны
00:03
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Руну» с разницей в 31 очко, но ощущения от неудачного регулярного сезона – 2023/2024 это не меняет
23:46
В матче петербургского хоккейного «Динамо» и воскресенского «Химика» 27 января было заброшено 12 шайб!
23:21
Проигрывая 1–2, «Ленинградка» победила «Уралочку» на тай-брейке: Горелик набрала 22 очка
08:48
Смольный поможет сиротам
08:11
Город отмечает важный юбилей
00:06
На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»
23:41
На очередном заседании ЦИК РФ регистрировали представителей кандидатов в президенты Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова
23:22
Арсений Грицюк стал автором победной шайбы в ворота ЦСКА: СКА разгромно победил принципиального соперника по КХЛ – 5:1
22:58
В 11-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий сыграл вничью с Гири, а единоличным лидером стал победивший Цзюй Вэнцзюнь Абдусатторов.
16:33
В Петербурге увековечат память создателя и первого директора Музея обороны и блокады Ленинграда Льва Ракова
16:31
В Петербурге росгвардейцы чествовали жителей блокадного Ленинграда
14:54
Профессору Корабелки вручили плотницкий топор
14:52
Почти 700 тыс. запрещенных материалов заблокировано в сети в 2023 году
14:48
В Петербурге и Ленобласти проходит Международный слет «Внуки Победы. Ленинград»
13:42
Новый автобусный маршрут свяжет Новосаратовку со станцией метро «Обухово»
11:03
В ДТП на улице Савушкина пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Шкода Октавиа»
10:56
В Петербурге задержан мигрант, ограбивший девушку на Пулковском шоссе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В поселке Хвойный девушка ограбила собственную бабушку

В поселке Хвойный девушка ограбила собственную бабушку

0
19
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемую в ограблении собственной бабушки

В минувшую субботу, 27 января к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 74-летней женщины, проживающей в поселке Хвойный. Пенсионерка рассказала о том, что около 19 часов 00 минут ее 23-летняя неработающая внучка, применив физическую силу, отобрала у нее мобильный телефон «Хонор», стоимостью 10 тысяч рублей и скрылась.
Через пару часов возле дома 66 в поселке Хвойный сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемую. Похищенное изъято.
Следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-01-2024, 10:56
В Петербурге задержан мигрант, ограбивший девушку на Пулковском шоссе
9-12-2023, 12:22
В Колпино женщина обокрала собственную бабушку
8-10-2023, 12:57
В Металлстрое по «горячим» следам поймали «домушника»
25-01-2024, 12:56
В Петербурге задержали мигранта, оргабившего женщину на улице Стойкости
17-10-2023, 12:34
В Ленобласти задержали молодую девушку, обманушую пенсионерок в Приморском районе
24-05-2023, 14:09
В Петербурге задержали мошенницу обманувшую пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»

Происшествия на дорогах

0
255
27-01-2024, 00:06
На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»
0
209
26-01-2024, 11:03
В ДТП на улице Савушкина пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Шкода Октавиа»
0
271
24-01-2024, 19:02
На Васильевском острове рейсовый автобус влетел на тратуар
0
571
24-01-2024, 17:59
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
Наверх