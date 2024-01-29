В поселке Хвойный девушка ограбила собственную бабушку

В минувшую субботу, 27 января к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 74-летней женщины, проживающей в поселке Хвойный. Пенсионерка рассказала о том, что около 19 часов 00 минут ее 23-летняя неработающая внучка, применив физическую силу, отобрала у нее мобильный телефон «Хонор», стоимостью 10 тысяч рублей и скрылась.

Через пару часов возле дома 66 в поселке Хвойный сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемую. Похищенное изъято.

Следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.