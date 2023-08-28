В Приморском районе задержали злоумышленника, стреляющего по автомобилю

Накануне днем около 13 часов 20 минут к полицейским обратился 33-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств, который сообщил, что возле дома 36 литера А по Колхозной улице неизвестный произвел выстрел из газового пистолета в лобовое стекло автомобиля «Хендай Солярис», которым он управлял и который принадлежит его отцу, и с места происшествия скрылся.

На место происшествия оперативно направлен наряд полиции.

Спустя 20 минут около дома 36 по Колхозной улице по горячим следам задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий местный житель.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.