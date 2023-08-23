В ДТП под Кингисеппом пострадали трое человек

Сегодня вечером около 17 часов 30 минут на 134-м километре трассы А-180 "Нарва", в Кингисеппском районе Ленинградской области столкнулись автомобили "Киа" и "Рено Каптюр", которые двигались в попутном направлении.

По предварительной информации, в ДТП пострадали водитель и пассажир "Рено", а также водитель автомобиля "Киа". Травмы получили две женщины и мужчина.

Обстоятельства дороржной аварии устанавливают устанавливают сотрудники ГИБДД.