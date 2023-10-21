В центре Петербурга злодей, угрожая канцелярским ножом ограбил молодого мужчину

Накануне вечером около 20 часов 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 28-летний мужчина, который сообщил стражам порядка о том, что около 17 часов 30 минут, в подъезде дома 4 по улице Моисеенко неизвестный, под угрозой канцелярского ножа и применения насилия, потребовал от него перевести три тысячи рублей и завладел его мобильным телефоном «Real me master idis».

Общий ущерб составил 18 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 ч.2 УК РФ (разбой).

В тот же день, около 22 часов 40 минут, полицейские в квартире дома 1/8 по Дегтярному переулку по подозрению в совершении данного преступления задержали 37-летнего неработающего ранее неоднократно судимого местного жителя.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.