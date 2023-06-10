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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержаны двое, совершившие резьбой

В Колпино задержаны двое, совершившие резьбой

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержаны двое, совершившие резьбой в Колпино

Вчера днем около 15 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 39-летнего петербуржца о том, что в период с 7 июня по 8 июня в квартире дома 40 по Заводскому проспекту в городе Колпино трое неизвестных под угрозой ножа открыто отобрали у него 6 300 рублей.
Через несколько часов возле дома 40 по Заводскому проспекту полицейскими по подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей - 25-ти и 26-лет
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Злоумышленников задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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