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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер с улицы Белы Куна передал мошенникам более 2,2 млн рублей

Пенсионер с улицы Белы Куна передал мошенникам более 2,2 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионера с улицы Белы Куна

Накануне днем, 24 декабря 2023 года около 14 часов 00 минут к полицейским обратился 86-летний житель дома 26 по улице Белы Куна. пенсионер сообщил стражам порядка о том, что за два дня до этого, 22 декабря, ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил под предлогом обеспечения безопасности денежных средств на счету, отправиться в отделение банка на Ивановской улице, снять со счета 1 678 500 рублей, и передать эти деньги неизвестной женщине возле дома 45 по проспекту Космонавтов. После чего женщина заботливо помогла пожилому мужчине перевести деньги на указанный аферистом счет.
На следующий день, 23 декабря, заявителю снова позвонили, и тот же персонаж убедил пенсионера около 10 часов 00 минут возле квартиры по месту проживания передать той же "помощнице" 606 000 рублей.
В общей сложности пенсионеру причинен ущерб на сумму в 2 268 500 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
24 декабря 2023 года около 19 часов 30 минут в квартире дома 10 по 3-му Рабфаковскому переулку сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали 73-летнюю местную жительницу.
После опроса в отделе полиции пенсионерку отпустили под обязательство о явке.
Полицейскими приняты меры к розыску иных лиц, причастных к преступлению.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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