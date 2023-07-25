Пенсионер с васильевского острова перевел мошенникам 14,6 млн рублей

Накануне вечером около 20 часов 40 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 72-летний пенсионер с заявлением о том, что в период с 17 по 19 июля 2023 года ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил перевести ему на «безопасные» счета 14 миллионов 620 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.