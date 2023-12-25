В Стрельне задержали стрелка из травматического пистолета

24 декабря 2023 года около 03 часов 25 минут к полицейским поступило сообщение о стрельбе возле дома 5 на Орловской улице в Стрельне.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они обнаружили, что 39-летний местный житель в ходе конфликта с 33-летним петербуржцем, который и позвонил в полицию, произвел выстрел в воздух с использованием травматического пистолета.

Стрелок, имеющий разрешение на владение травматическим оружием модели «SHARK», был задержан полицейскими, а пистолет был изъят.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении стрелка.