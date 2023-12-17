В Петербурге задержали двоих мигрантов на "Шкода Рапид", сбивщих 17-летнего пешехода в Шушарах

Вечером 15 декабря, около 22 часов 00 минут около дома 32 по Колпинскому шоссе в поселке Шушары неустановленный водитель, управляя автомобилем белого цвета, двигаясь от улицы Галицкой в направлении Московского шоссе, на регулируемом перекрестке с Полоцкой улицей, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть справа налево 17-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия юношу в тяжелом состоянии госпитализировали.

Вчера днем, 16 декабря около 15 часов 00 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 116 корпус 1 по улице Бухарестской сотрудники полиции задержали двоих уроженцев одного из государств ближнего зарубежья, в возрасте 28 и 26 лет.

Там же, около дома, с видимыми механическими повреждениями был обнаружен автомобиль "Шкода Рапид", на котором молодые люди накануне скрылись с места дорожного происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.