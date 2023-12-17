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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих мигрантов на "Шкода Рапид", сбивщих 17-летнего пешехода в Шушарах

В Петербурге задержали двоих мигрантов на "Шкода Рапид", сбивщих 17-летнего пешехода в Шушарах

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали двоих, подозреваемых в причастности к ДТП на Колпинском шоссе в поселке Шушары 

Вечером 15 декабря, около 22 часов 00 минут около дома 32 по Колпинскому шоссе в поселке Шушары неустановленный водитель, управляя автомобилем белого цвета, двигаясь от улицы Галицкой в направлении Московского шоссе, на регулируемом перекрестке с Полоцкой улицей, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть справа налево 17-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия юношу в тяжелом состоянии госпитализировали.

Вчера днем, 16 декабря около 15 часов 00 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 116 корпус 1 по улице Бухарестской сотрудники полиции задержали двоих уроженцев одного из государств ближнего зарубежья, в возрасте 28 и 26 лет.

Там же, около дома, с видимыми механическими повреждениями был обнаружен автомобиль "Шкода Рапид", на котором молодые люди накануне скрылись с места дорожного происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район Шушары ДТП пострадавший пешеход
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