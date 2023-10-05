В Петергофе задержан подозреваемый в поножовщине

2 октября 2023 года около 19 часов 50 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение о том, что в парадной дома 7 по Самсониевской улице города Петергоф мужчина бегает с ножом, а жительница одной из квартир в крови просит о помощи.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Прибывшие полицейские в квартире обнаружили девушку 1995 года рождения с множественными ножевыми ранениями лица и кистей рук.

В состоянии средней степени тяжести она госпитализирована в медицинское учреждение.

В этот же день возле дома 3/1 по Чичеринской улице Петергофа по горячим следам полицейскими был задержан и нападавший – 41-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Установлено, что 2 октября 2023 года около 19 часов 30 минут между задержанным, который был в гостях, и хозяйкой квартиры на фоне совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес пострадавшей несколько ударов ножом.

4 октября 2023 года следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.