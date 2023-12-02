В Красносельском районе мигрант напал с ножом на подростка

Накануне вечером, 1 декабря около 18 часов возле дома 36/2 на улице Пограничника Гарькавого, в Красносельском районе Петербурга произошло нападение на 14-летнего подростка, в результате которого он получил ножевое ранение. Парень был доставлен в тяжелом состоянии с открытой раной на бедре в Детскую больницу №1.

Полиция разыскивает подозреваемого в данном преступлении, 62-летнего гражданина Таджикистана по имени Махмаджон Ходжаев. Согласно информации, Ходжаев не состоит на миграционном учете с 2017 года.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против него. Известно, что в августе 2000 года Махмаджон Ходжаев был осужден на 2 года тюремного заключения за незаконное хранение оружия, с испытательным сроком на 1 год. Однако, по решению суда, его освободили по амнистии. В октябре того же года он также был привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийством и нанесение средней тяжести вреда здоровью, однако дело было прекращено после того, как потерпевшие, являющиеся близкими родственниками Ходжаева, отказались от претензий.

Полиция активно работает над поимкой подозреваемого и установлением всех обстоятельств произошедшего. Гражданам рекомендуется быть бдительными и сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании этого случая. Нападение на несовершеннолетних является особенно тревожным и требует немедленного принятия мер для обеспечения безопасности детей и подростков в нашем обществе.