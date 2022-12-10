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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила 15-летнего подростка

В Петербурге иномарка сбила 15-летнего подростка

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Опубликовал: Anton78
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Подросток угодил под автомобиль на Юго-Западе. Школьник перебегал улицу на красный свет.

Накануне вечером около 16 часов 05 минут возле дома 90 по Ленинскому проспекту, в Крансосельском районе Петербурга 15-летнего подростка сбил автомобиль "Mitsubishi Pajero" под управлением 44-летнего петербуржца. Подросток перебегал проезжую часть на красный свет светофора.

В результате пострадавший парень с закрытой-черепно мозговой травмой, ушибленной раной надбровной области слева, закрытым переломом левого плеча, ссадиной левой кисти, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Детскую больницу №1. 

Что касается водителя, то в 2022 году мужчина к административной ответственности привлекался 4 раза, и все – за превышение скорости. Все штрафы оплачены.  

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район ДТП пострадавший пешеход подростки
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