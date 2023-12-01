В Петербурге на Благодатной улице загорелся рейсовый автобус

Сегодня утром, 1 декабря, на Благодатной улице в Санкт-Петербурге произошел пожар в рейсовом автобусе. Согласно сообщению компании «Третий парк», никто не пострадал во время возгорания, так как автобус был пустым и находился в пути с парка на свой маршрут.

Возгорание произошло в салоне автобуса, и предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание в отсеке за водителем, где расположены электрические системы и оборудование. Представители компании подчеркнули, что водитель сразу же принял необходимые меры и вызвал на место происшествия спасателей из МЧС.

После происшествия компания приступила к расследованию причин пожара и приняла дополнительные меры предосторожности для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Это включает усиление проверок электрических систем и оборудования автобусов, а также повышение квалификации водителей в области пожарной безопасности.