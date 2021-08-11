В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб

Сегодня около 15 часов дня в Кировском районе Петербурге, на пересечении Ленинского проспекте и Троллейбусного проезда произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Автобус врезался в столб. Очевидно стало плохо водителю автобуса.

В дорожном происшествии пострадали семь человек. Один из пострадавших самостоятельно обратился в травмпункт, а других шестерыхпострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По словам очевидцев, водителю автобуса за рулём стало плохо, в результате произошел наезд на обочину и автобус врезался в столб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.