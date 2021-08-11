ента новостей

18:10
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
16:14
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб
15:22
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали
15:17
В Ленобласти пресечена деятельность подпольного цуха по производству контрафактного алкоголя
14:51
«Невская ратуша» открывает двери для молодых художников
14:47
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение
14:43
На КАД между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения
10:48
Автопроизводство выросло
09:54
Где лучше работать молодым?
09:30
Вишневского зарегистрировали
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов»
14:43
В Ленобласти лжебезопасники Сбера обманули пенсионерку
14:00
В Пушкине мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 6-летней девочки
09:32
В Петербурге ввели новые правила для застроек
08:18
Буланова пожаловалась на избирательную комиссию
08:16
Работодатель не хотел платить инвалиду
22:54
СКА проиграл «Авангарду» на предсезонном турнире в Сочи, ни разу не забросив
19:52
Выставка «Потоцкий & ЛЮБОВЬ»
16:26
В Ленобласти усадьбу Набокова готовят к комплексной реставрации
16:23
В Ленобласти неадекватный мужчина проник на территорию детсада
11:36
Глава Петербурга о поездке в Москву
11:03
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вверх по реке состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
10:31
В Петербурге служебная собака помогла задержать насильника
09:52
Всего лишь торгуют дипломами
09:30
Сколько людей лечатся от коронавируса?
18:14
Сборная Туомаса Саммелвуо проиграла Олимпийский финал французам на тай-брейке
13:27
В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда
10:53
Хованского оставили в СИЗО
10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб

В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб

0
58
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге на Ленинском проспекте рейсовый автобус врезался в столб, семь человек пострадали

Сегодня около 15 часов дня в Кировском районе Петербурге, на пересечении Ленинского проспекте и Троллейбусного проезда произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Автобус врезался в столб. Очевидно стало плохо водителю автобуса.

В дорожном происшествии пострадали семь человек. Один из пострадавших самостоятельно обратился в травмпункт, а других шестерыхпострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По словам очевидцев, водителю автобуса за рулём стало плохо, в результате произошел наезд на обочину и автобус врезался в столб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Все по теме: Кировский район ДТП видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
4-06-2014, 11:05
На Невском проспекте рейсовый автобус совершил наезд на пешеходов
4-06-2014, 11:55
Автобус Питеравто врезался в фонарный столб
20-09-2018, 12:05
В Петербурге автобус въехал в кабину трамвая
9-12-2019, 11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
13-11-2016, 14:39
На трассе "Нарва" столкнулись рейсовый автобус и грузовик M.A.N.

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
58
Сегодня, 16:14
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб
0
64
Сегодня, 15:22
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали
0
160
9-08-2021, 11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
0
224
7-08-2021, 10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
Наверх