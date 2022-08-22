В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками

Сегодня утром на 15 километре федеральной трассы "Кола" рейсовый автобус маршрута № 565 столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris, Ford Focus и Nissan. Автомашины двигались в попутном направлении. По предварительной информации, травмы получил водитель одного из легковых автомобилей. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

В автобусе, по предварительным данным, находилось 28 пассажиров. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили, что к месту происшествия выезжали 4 человека и 1 единица техники от дежурной смены 150 пожарной части. Спасатели отключили аккумуляторные батареи и помогли устранить последствия ДТП.