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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками

В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками

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Опубликовал: Anton78
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47News
Водитель легкового автомобиля госпитализирован после массового ДТП. Машина столкнулась с рейсовыми автобусом и двумя легковыми

Сегодня утром на 15 километре федеральной трассы "Кола" рейсовый автобус маршрута № 565 столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris, Ford Focus и Nissan. Автомашины двигались в попутном направлении. По предварительной информации, травмы получил водитель одного из легковых автомобилей. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

В автобусе, по предварительным данным, находилось 28 пассажиров. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили, что к месту происшествия выезжали 4 человека и 1 единица техники от дежурной смены 150 пожарной части. Спасатели отключили аккумуляторные батареи и помогли устранить последствия ДТП.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть ДТП Всеволожский район
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