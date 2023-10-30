В Петербурге избили мастера по ремонту холодильников

Накануне вечером около 16 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, избитого неизвестным возле дома 22 корпус 1 по проспекту Культуры.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили 31-летнего мастера по ремонту бытовой техники, который рассказал, что в этот день получил заказ на ремонт холодильника в этом доме. Когда он прибыл по заявке, возле дома его встретил неизвестный, который стал обвинять в некачественном ремонте, а после - избивать его, после чего скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами.

В тот же день около 20 часов 10 минут возле дома 2 по улице Руднева сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 32-летнего уроженца Северокавказского региона, в Петербурге не зарегистрирован.

Задержанного привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлено, что задержанный был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.