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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге автодебошир на "Мерседесе" проткнул колесо автомобиля женщины

В Петербурге автодебошир на "Мерседесе" проткнул колесо автомобиля женщины

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали автодебошира, проколовшего колесо машины женщины-водителя в ходе дорожного конфликта

Вчера днем около 15 часов 45 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рюхина и Крестовского проспекта неизвестный на автомобиле "Мерседес" заблокировал проезд женщине - водителю на "Хонде Цивик". Затем выйдя из автомобиля проткнул ножом ее автомобилю заднее колесо, после чего скрылся.
Около 16 часов 20 минут возле дома 1 по Петровской площади сотрудники ГИБДД по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержали 45-летнего гражданина, подозреваемого в том, что в ходе дорожного конфликта, угрожая физическим насилием 55-летней женщине-водителю и ее несовершеннолетнему ребенку, нанес несколько ударов рукой по ее автомобилю "Хонда Цивик" и порезал ножом шину заднего левого колеса.
Подозреваемого доставили в отдел полиции в отношении него составлен административный протокол по ст.20.1 КоАП.
Нож изъят, автомобиль «Мерседес Бенц-S450» помещен на штрафстоянку.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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