В Петербурге автодебошир на "Мерседесе" проткнул колесо автомобиля женщины

Вчера днем около 15 часов 45 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рюхина и Крестовского проспекта неизвестный на автомобиле "Мерседес" заблокировал проезд женщине - водителю на "Хонде Цивик". Затем выйдя из автомобиля проткнул ножом ее автомобилю заднее колесо, после чего скрылся.

Около 16 часов 20 минут возле дома 1 по Петровской площади сотрудники ГИБДД по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержали 45-летнего гражданина, подозреваемого в том, что в ходе дорожного конфликта, угрожая физическим насилием 55-летней женщине-водителю и ее несовершеннолетнему ребенку, нанес несколько ударов рукой по ее автомобилю "Хонда Цивик" и порезал ножом шину заднего левого колеса.

Подозреваемого доставили в отдел полиции в отношении него составлен административный протокол по ст.20.1 КоАП.

Нож изъят, автомобиль «Мерседес Бенц-S450» помещен на штрафстоянку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.