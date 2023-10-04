В Колпино задержали мошенника,обманувшего пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП»

2 октября 2023 года к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 74-летний пенсионер с заявлением о том, что около 12 часов 10 минут ему позвонил неизвестный, и по схеме «родственник попал в ДТП» убедил его передать курьеру денежные средства в размере 900 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером около 18 часов 40 минут, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими у квартиры дома 17 по Загородному проспекту по подозрению в совершении преступления задержан 41-летний петербуржец без определенных занятий.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.