В Парголово совершено разбойное нападение на отделение банка

13 октября 2023 года к полицейским Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение примерно в 10 часов 15 минут о том, что неизвестное лицо проникло в офис отделения Сбербанка, расположенный на улице Меркурьева в деревне Парголово. Размахивая пистолетом, он вынудил менеджера передать ему деньги в размере 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США, после чего скрылся с места преступления.

Полиция уже приняла немедленные меры по поиску и задержанию налетчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.