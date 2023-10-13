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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово совершено разбойное нападение на отделение банка

В Парголово совершено разбойное нападение на отделение банка

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, похитившего деньги из финансовой организации

13 октября 2023 года к полицейским Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение примерно в 10 часов 15 минут о том, что неизвестное лицо проникло в офис отделения Сбербанка, расположенный на улице Меркурьева в деревне Парголово. Размахивая пистолетом, он вынудил менеджера передать ему деньги в размере 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США, после чего скрылся с места преступления.

Полиция уже приняла немедленные меры по поиску и задержанию налетчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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