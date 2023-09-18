В Парголово в ходе конфликта у магазина неизвестный ранил оппонента из травматического пистолета

Накануне вечером около 20 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 31-летнено местного жителя о том, что несколькими минутами ранее возле дома 18 корпус 2 по Тихоокеанской улице в посёлке Парголово, ранен мужчина.

На месте происшествия сотрудниками полиции установлено, что 17 сентября около 20 часов 24 минут возле магазина на Тихоокеанской улице в ходе конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия на каршеринговом автомобиле «Фольксваген Поло».

Ведется розыск стрелявшего.