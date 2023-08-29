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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово задержали автограбителя

В Парголово задержали автограбителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Выборгского района Петербурга задержан автограбитель

27 августа 2023 года около 04 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 50-летний автолюбитель, сообщивший, что возле дома 141 по Комендантскому проспекту в поселке Парголово неизвестный мужчина, сел за руль автомобиля заявителя «Киа Спектра» и скрылся.
Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 47-летний местного жителя.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район грабеж
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