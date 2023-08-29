В Парголово задержали автограбителя

27 августа 2023 года около 04 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 50-летний автолюбитель, сообщивший, что возле дома 141 по Комендантскому проспекту в поселке Парголово неизвестный мужчина, сел за руль автомобиля заявителя «Киа Спектра» и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 47-летний местного жителя.