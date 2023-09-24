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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово трое налетчиков ворвались в дом к бизнесменам и забрали 10 млн рублей

В Парголово трое налетчиков ворвались в дом к бизнесменам и забрали 10 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция разыскивает налетчиков на частный дом в Парголово

Накануне ночью около 01 часа 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 49-летняя жительница Парголово, которая сообщила о том, что около 1 часа на частный дом на Березовой улице в Парголово совершен налет.
Трое неизвестных в камуфляже проникли в дом и, применив силу, похитили сейф с денежными средствами в размере 10 000 000 рублей и 10 000 долларов США.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).
Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район разбойное нападение
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