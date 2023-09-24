В Парголово трое налетчиков ворвались в дом к бизнесменам и забрали 10 млн рублей

Накануне ночью около 01 часа 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 49-летняя жительница Парголово, которая сообщила о том, что около 1 часа на частный дом на Березовой улице в Парголово совершен налет.

Трое неизвестных в камуфляже проникли в дом и, применив силу, похитили сейф с денежными средствами в размере 10 000 000 рублей и 10 000 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленников.