Полицейские задержали подозреваемых в хищениях денег у продавцов на популярных интернет-площадках

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.

Установлено, что в начале прошлого года 19-летний неработающий житель Воронежа в закрытом канале одного из мессенджеров познакомился с ровесником из Санкт-Петербурга и предложил ему реализовать криминальную схему легкого заработка.

Один из соучастников имитировал заинтересованность в приобретении товаров, размещенных на популярных торговых интернет-площадках. Общаясь с продавцами, предлагал отправить в чат видеоизображение товара якобы для оценки внешнего вида. Затем переписку продолжал его сообщник, который убеждал для получения оплаты воспользоваться сервисом «Безопасная сделка».

Когда продавцы переходили по предложенной злоумышленником ссылке, то попадали на фишинговый сайт. Под видом представителей технической службы интернет-ресурса аферисты узнавали у них цифровые коды из СМС-уведомлений, поступивших из банка. В результате они не только не получали плату за товар, но и лишались своих накоплений. Деньги многократно списывались с расчетных счетов продавцов и поступали на банковские счета, оформленные на подставных лиц. В дальнейшем денежные средства переводились на криптовалютные кошельки и распределялись между соучастниками.

В настоящее время установлено пятеро потерпевших. Это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158, 159 и 159.3 УК РФ.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъяты ноутбуки, сотовые телефоны, планшет, Wi-Fi-роутеры, банковские, сим и флеш-карты, а также 465 тысяч рублей наличными.

Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.