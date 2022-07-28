ента новостей

13:39
Выставка Александра Яковлева «В начале были буквы»
13:35
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении в метро
13:32
Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из магазинов
13:21
Выставка Алана Хатагты "Нуар"
12:54
Полицейские задержали автовора, похитевшего автомобили с выставочной площадки на Выборгском шоссе
12:38
В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся
12:29
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
10:43
Заключен госконтракт на строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе
10:28
В Ленобласти электрики оставили пенсионеру без 700 тысяч рублей
10:13
В Ленобласти подросток подозревается в изнасиловании 6-летней девочки
09:49
Проблем с турбинами больше не возникнет?
09:27
Выставка «Адмирал с призванием художника»
09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
09:23
Много гостевых бракосочетаний
09:09
Иракские протестующие ворвались в парламент, осуждая выдвижение нового премьера
09:06
Тайвань проводит масштабные военные учения Хань Куан
08:59
Безработица снижается
20:04
В Адмиралтейском районе тушили пожар в подвале дома
20:00
В центре Петрбурга тушили пожар в капитально реконструируемом здании
16:53
Открытие выставки ко Дню ВМФ РФ «Будет Корабелка – будут корабли»
16:49
Неудобства при оплате проезда обернулись для петербуржцев штрафами
15:21
Студенты из Ленобласти стали медалистами всероссийской Универсиады
15:18
В Ленобласти задержали 73-летнего редактора протестной стенгазеты из-за одиночного пикета задержали 73-летнего редактора стенгазеты
11:36
В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
10:58
В Ленобласти подросток на мопеде столкнулся с кроссовером
10:48
В Петергофе лже-следователь выманил у пенсионерки 2000 евро и 700 долларов
10:34
В Ленобласти пенсионерка поверила в ДТП с родственниками и отдала 80 тысяч рублей
10:23
В Ленобласти грибник нашел два пистолета с глушителями
10:22
Доходы города выросли
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из магазинов

Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из магазинов

0
11
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из магазинов

18 апреля 2021 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление директора магазина на пр. Культуры, д. 41, о краже товара на сумму 43 663 рубля.

11 мая 2021 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление директора магазина на Среднем пр. В.О., д. 36/40, о краже товара на сумму 166 067 рублей.

15 мая 2021 года к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление директора магазина на Московском пр., д. 137, о краже товара на сумму 165 932 рубля.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

26 и 27 июля 2022 года сотрудники полиции по местам временного жительства в г. Москва по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое мужчин, 32 и 25-летний. В ходе обысков обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

Как установили сотрудники уголовного розыска, злоумышленники являлись участниками межрегиональной организованной группы, специализирующейся на кражах крупных партий товара из магазинов Петербурга. В дальнейшем похищенное реализовывалось в торговых «точках» в южных регионах России.

Оба мужчины задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 12:38
В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся
17-12-2021, 11:46
В Петербурге задержали троих мужчин, похищавших деньги у пенсионеров
28-04-2022, 11:53
Полицейские в Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в краже у пенсионерки
14-07-2022, 10:35
В Петрбурге ищут группу граждан, избивших директора магазина и похитивших товар
4-11-2021, 09:52
В Петербурге задержан директор фирмы похитивший внедорожник
12-11-2021, 10:37
В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег у пенсионерки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
76
Сегодня, 11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
0
83
Сегодня, 09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
0
144
Вчера, 10:58
В Ленобласти подросток на мопеде столкнулся с кроссовером
0
144
26-07-2022, 16:43
В Ленобласти хетчбек наехал на разделительное ограждение и перевернулся
Наверх