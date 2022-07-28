Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из магазинов

18 апреля 2021 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление директора магазина на пр. Культуры, д. 41, о краже товара на сумму 43 663 рубля.

11 мая 2021 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление директора магазина на Среднем пр. В.О., д. 36/40, о краже товара на сумму 166 067 рублей.

15 мая 2021 года к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление директора магазина на Московском пр., д. 137, о краже товара на сумму 165 932 рубля.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

26 и 27 июля 2022 года сотрудники полиции по местам временного жительства в г. Москва по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое мужчин, 32 и 25-летний. В ходе обысков обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

Как установили сотрудники уголовного розыска, злоумышленники являлись участниками межрегиональной организованной группы, специализирующейся на кражах крупных партий товара из магазинов Петербурга. В дальнейшем похищенное реализовывалось в торговых «точках» в южных регионах России.

Оба мужчины задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.