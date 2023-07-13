В Петербурге пресекли серию хищений аккаунтов на портале Госуслуг

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали жителя Северной столицы. Он подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Предварительно установлено, что злоумышленник создал в сети Интернет несколько фишинговых сайтов. Их внешний вид копировал официальные страницы различных государственных учреждений. При попытках воспользоваться сервисами граждане вводили данные своих учетных записей, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Таким образом фигурант получал доступ к чужим аккаунтам и, меняя пароли, использовал их для подачи заявок в микрокредитные организации. Перечисленные деньги выводил через анонимные электронные кошельки и обналичивал. После того как лимит на получение кредита исчерпывался, учетная запись уничтожалась вместе со всей информацией о ее использовании.

Следователем СУ УМВД России по Красносельскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ. Подозреваемый задержан полицейскими на территории города Уфы. В ходе обыска по месту его временного проживания изъяты 25 SIM-карт, средства связи, банковские карты. По имеющейся информации, потерпевшими от действий хакера стали более 130 граждан.

В настоящее время фигурант доставлен в Санкт-Петербург, в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.