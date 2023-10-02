В Ленобласти 47-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Накануне вечером в Пикалевскую городскую больницу была госпитализирована с травмой половых органов и признаками сексуального насилия 16-летняя жительница поселка Совхозный, Бокситогорского района Ленинградской области.

Девочка рассказала, что 29 сентября вечером была изнасилована по месту жительства 47-летним отцом. Мать, уборщица в сетевом магазине, в это время находилась на подработке.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Отец-насильник состоит на учете как родитель, ненадлежащим образом исполняющий свои обязанности.

По данным Агентства, подозреваемый в 2001 году был осужден за умышленное убийство и кражу, в 2019 году – за подделку документов, а в 2022 году попался на краже из автомобиля на сумму 15 000 рублей.