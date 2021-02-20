В Ленобласти изнасиловали 76-летнюю пенсионерку

Накануне к полицейским Лужского района Ленинградской области обратилась 76-летняя местная жительница, которая заявила о совершенном насилии над собой. Пенсионерка рассказала полицейским, что 12 февраля около пяти вечера в поле, в 1 км от поселка, ее изнасиловал неизвестный мужчина.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 34-летний крановщик Толмачевского завода железобетонных и металлических конструкций.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

По данным АН «Оперативное прикрытие», рабочий в 2011 и 2016 годах привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и побои.