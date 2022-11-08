В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

Вчера днем около 15 часов 30 минут возле дома 75 по Железнодорожной улице поселка Мга, в Кировском районе Ленинградской области на месте ДТП обнаружен автомобиль «Шкода Рапид» под управлением 27-летнего ранее судимого мужчины, который не имел документов на право управления данным ТС и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером к полицейским обратилась 62-летняя женщина, которая сообщила, что вышеуказанный мужчина из кармана куртки ее сына похитил ключи от ее автомобиля «Шкода Рапид» и скрылся в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.