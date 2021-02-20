Накануне днем к поилцейским Тосненского района Ленинградской области обратился 55-летний житель поселка имени Тельмана. Мужчина сообщил, что 18 числа вечером в квартире на Октябрьской улице его 13-летний опекаемый совершил насильственные действия в отношении другого опекаемого. Ему всего три года.
Подозреваемый задержан. По данным Агентства, подросток состоит на учете у психиатра. Его поместили в психиатрическое отделение Тосненской межрайонной больницы.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. До этого дня приемная семья числилась как благополучная.
В Ленобласти подросток изнасиловал 3-летнего мальчика
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Опубликовал: Fedorov
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Подросток изнасиловал 3-летнего мальчика в Тосненском районе Ленинградской области
Накануне днем к поилцейским Тосненского района Ленинградской области обратился 55-летний житель поселка имени Тельмана. Мужчина сообщил, что 18 числа вечером в квартире на Октябрьской улице его 13-летний опекаемый совершил насильственные действия в отношении другого опекаемого. Ему всего три года.
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