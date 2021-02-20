В Ленобласти подросток изнасиловал 3-летнего мальчика

Накануне днем к поилцейским Тосненского района Ленинградской области обратился 55-летний житель поселка имени Тельмана. Мужчина сообщил, что 18 числа вечером в квартире на Октябрьской улице его 13-летний опекаемый совершил насильственные действия в отношении другого опекаемого. Ему всего три года.

Подозреваемый задержан. По данным Агентства, подросток состоит на учете у психиатра. Его поместили в психиатрическое отделение Тосненской межрайонной больницы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. До этого дня приемная семья числилась как благополучная.