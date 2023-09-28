В Красносельском районе задержали любителя помахать бейсбольной битой в конфликте

В минувший понедельник к полицейским Красносельского района Петербургапоступило сообщение из медучреждения о доставлении 24-летнего петербуржца с переломом лицевых костей, которого возле дома 55 по Ленинскому проспекту избил неизвестный.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Поздним вечером 26 сентября 2023 года около 22 часов 05 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 27 корп. 1 по проспекту Героев по подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний местный житель, который изобличен в том, что 24 сентября около 23 часов 40 минут на фоне внезапно возникшего конфликта, нанес потерпевшему несколько ударов битой по лицу.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.