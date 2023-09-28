В Пулково задержали сиделку обокравшую пенсионерку в Ленобласти

Накануне днем около 15 часов 20 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области обратилась жительница деревни Токкари, которая сообщила, что в период с 25 сентября по 26 сентября 2023 года сиделка, нанятая для постоянного ухода за ее лежачей 76-летней больной матерью, проживающей в доме 46 по улице Луначарского в городе Новая Ладога, совершила хищение принадлежащих матери денежных средств в сумме 50 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В этот же день поздним вечером около 22 часов 30 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана в аэропорту «Пулково».

33-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья, проживающая в городе Мурино, помещена в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.