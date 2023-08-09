В Петербурге задержали сиделку, подозреваемую в краже у пенсионерки

26 июля 2023 года около 13 часов 55 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 92-летняя пенсионерка с сообщением о том, что в период с 23 по 26 июля 2023 неизвестный преступник неустановленным способом проник в её однокомнатную квартиру в доме 51/1 по улице Оптиков и похитил из прикроватной тумбочки 600 000 рублей, подменив их на билеты банка приколов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

7 августа 2023 года около 12 часов 20 минут возле дома 85 по Невскому проспекту опергруппой по подозрению в причастности к данному преступлению задержана 35-летняя гражданка одного из сопредельных государств, которая посещала пожилую даму в качестве сиделки из патронажной службы.

Подозреваемую задержали на основании ст. 91 УК РФ.