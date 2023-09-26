В Отрадном безработный мужчина пытался выбросить знакомую с балкона

Накануне вечером около 18 часов, в Кировском районе Ленинградской области возле девятиэтажки на улице Октябрьской в Никольском оперативники уголовного розыска задержали 40-летнего жителя Карелии по подозрению в покушении на убийство.

По предварительной информации, утром 16 августа на пожарной лестнице дома на улице Гагарина в городе Отрадное мужчина закинул на плечо 34-летнюю знакомую и пытался сбросить ее с балкона. Женщина отчаянно сопротивлялась, остановить агрессора пытались ее дети 10 и девяти лет.

Подозреваемого поместили на двое суток в камеру. Установлено, что официально он не трудоустроен, а ровно три года назад привлекался к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков.