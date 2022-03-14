В Ленобласти парень во время ссоры сбросил девушку с балкона на четвертом этаже

Накануе днем, около 15 часов к полицейским Лужского райолна Ленинградской области обратилась женщина, которая сообщила, что стала свидетельницей того как с балкона четвертого этажа дома в микрорайоне Луга-3 выпала девушка. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Выяснилось, что ей 27 лет. Медики диагностировали ушибы внутренних органов и серьезные переломы.

Прибывший наряд полиции задержал в квартире 28-летнего приятеля девушки. По предварительным данным, он был пьян и во время ссоры выкинул её с балкона. Как говорят, спорили о бытовом.

Районным отделом Следственного Комитета Ленобласти возбуждено уголовное дело по составу "покушение на убийство".

Подозреваемый помещен в камеру. Там ему всё знакомо, молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности.