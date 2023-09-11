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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти из иномарки похитили 17 миллионов рублей

В Ленобласти из иномарки похитили 17 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
В Ломоносовском районе Ленинградской области из автомобиля Mersedes Benz CLA 180 украли 17 миллионов рублей

В минувшую субботу днем около 15 часво 20 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области обратился 45-летний владелец дачного участка в СНТ «Красногорское» в Виллози. Мужчина возглавляет компанию оптовой торговли.

Бизнесмен сообщил, что с его участка в период с 4 по 7 сентября неизвестный из припаркованного автомобиля Mersedes Benz CLA 180 похитил находившихся в нем 17 миллионов рублей.

Из объяснений предпринимателя следует, что иномарку и деньги ему передал давний партнер по бизнесу по имени Адам с целью растаможки указанного автомобиля и приобретение двух автомобилей Toyota Land Cruiser 300.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Почему такие огромные деньги хранились в столь ненадежном месте, пока непонятно.  

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район кража
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