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Питерец.ру » Происшествия » Ветеринарный врач из Ленобласти перевел аферистам почти 8 миллионов рублей

Ветеринарный врач из Ленобласти перевел аферистам почти 8 миллионов рублей

0
47
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PxHere
Ветеринарный врач из Волосовского района Ленобласти перевел аферистам почти 8 миллионов рублей

Вчера к полицейским Волосовского района Ленобласти обратился 63-летний ветеринарный врач животноводческого хозяйства. Мужчина рассказал, что в конце октября 2022 года нашёл сайт компании «Газпром», где была размещена информация о бинарных опционах, после чего скачал приложение «Binance».

После этого ему позвонила неизвестная, которая представилась брокером и помогала вкладывать деньги. В результате в период с 25 октября по 13 декабря мужчина перевёл на различные счета 7 844 559 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волосовский район мошенничество
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