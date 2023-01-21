Ветеринарный врач из Ленобласти перевел аферистам почти 8 миллионов рублей

Вчера к полицейским Волосовского района Ленобласти обратился 63-летний ветеринарный врач животноводческого хозяйства. Мужчина рассказал, что в конце октября 2022 года нашёл сайт компании «Газпром», где была размещена информация о бинарных опционах, после чего скачал приложение «Binance».

После этого ему позвонила неизвестная, которая представилась брокером и помогала вкладывать деньги. В результате в период с 25 октября по 13 декабря мужчина перевёл на различные счета 7 844 559 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.