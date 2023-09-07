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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе обокрали квартиру пенсионера на 8,1 млн рублей

В Приморском районе обокрали квартиру пенсионера на 8,1 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Из квартиры пенсионера в Приморском районе вынесли ценностей и денег на 8,1 миллиона рублей

Вчера к полицейским Приморского района петербурга обратился 77-летний владелец четырехкомнатной квартиры на Торжковской улице. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что в период с 27 августа по 5 сентября неустановленные лица, неустановленным путем проникли в его жилище и похитили 4 золотых кольца и деньги на общую сумму 8 100 000 рублей. Ценности и наличные хранились в комоде.

Видеонаблюдение на домофоне просмотрено и изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район кража пенсионеры
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