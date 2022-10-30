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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти телефонный мошенник выманил у пенсионера 130 тысяч рублей

В Ленобласти телефонный мошенник выманил у пенсионера 130 тысяч рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
0
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Голос в трубке пообещал деньги пенсионеру из Ефимовского, а в итоге лишил его 130 тысяч рублей

Сегодня ночью к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратился 67-летний житель посёлка Ефимовский. Пенсионер сообщил полицейским о том, что накануне днём ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка.

Телефонный собеседник рассказал пожилому мужчине, что на его имя пришли деньги, но чтобы провести операцию, ему необходимо узнать полные реквизиты банковской карты. Пенсионер поверил собеседнику и продиктовал мошеннику реквизиты карты и коды из смс-сообщений, которые стали поступать ему на мобильный телефон. В итоге с карты пенсионера было списано более 130 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район мошенничество пенсионеры
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