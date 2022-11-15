В Приморском районе из салона автомобиля украли 5 миллионов рублей

Вчера в экстренные службы Приморского района Петербурга обратился 62-летний механик компании, занимающейся грузовыми перевозками. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что в 16 часов 55 минут припарковал автомобиль «Лада Ларгус» возле дома 20 по Стародеревенской улице и отошел в магазин по личным делам. Отсутствовал не более 20 минут.

В это время неизвестный злоумышленник разбил переднее боковое стекло со стороны водителя и вытащил из салона рюкзак, в котором находились 5 миллионов рублей, принадлежащих фирме, а также паспорт РФ и документы на автомашину. Деньги предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам ООО.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.