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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подростка убило током

В Ленобласти подростка убило током

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Опубликовал: Вадик Котов
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Школьник из Петербурга погиб на каникулах в Приозерском районе Ленобласти. Залез в трансформаторную будку

Вчера вечером около 20 часов в трансформаторной будке на базе отдыха «Лесное» в деревне  Орехово, Приозерского района Ленинградской области был обнаружен труп 14-летнего подростка. Мальчик погиб от удара электротоком.

По предварительной информации, ученик 7-го класса 166-й гимназии катался в компании друзей на велосипедах, после чего залез в трансформаторную будку и получил удар электрическим током.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ведомстве отметили, что территория подстанции не была огорожена и закрыта для доступа посторонних.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район несчастный случай
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