В Ленобласти подростка убило током

Вчера вечером около 20 часов в трансформаторной будке на базе отдыха «Лесное» в деревне Орехово, Приозерского района Ленинградской области был обнаружен труп 14-летнего подростка. Мальчик погиб от удара электротоком.

По предварительной информации, ученик 7-го класса 166-й гимназии катался в компании друзей на велосипедах, после чего залез в трансформаторную будку и получил удар электрическим током.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ведомстве отметили, что территория подстанции не была огорожена и закрыта для доступа посторонних.