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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе трехлетний мальчик выпал из окна

В Невском районе трехлетний мальчик выпал из окна

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Опубликовал: Anton78
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Трехлетний малыш выпал из окна в Невском районе. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.

Вчера около 12 часов в Невском районе Петербурга из окна квартиры дома 79 по Народной улице по недосмотру родителей выпал 3-летний мальчик. Ребенок находился в квартире с 34-летней матерью, по недосмотру которой выпал из окна кухни.

Малыш доставлен в Детскую больницу №5 имени Филатова с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и живота, в тяжелом состоянии.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
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