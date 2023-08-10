В Невском районе трехлетний мальчик выпал из окна

Вчера около 12 часов в Невском районе Петербурга из окна квартиры дома 79 по Народной улице по недосмотру родителей выпал 3-летний мальчик. Ребенок находился в квартире с 34-летней матерью, по недосмотру которой выпал из окна кухни.

Малыш доставлен в Детскую больницу №5 имени Филатова с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и живота, в тяжелом состоянии.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.