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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста

В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 4 километре автодороги «Проезд – подъезд по Тосно»

Накануне вечером около 18 часов 15 минут на 4 километре автодороги «Проезд – подъезд по г.Тосно» 43-летний водитель,  управляя автомобилем «Шевроле Нива» совершил наезд на неустановленного велосипедиста, который, двигаясь  по обочине в попутном направлении и неожиданно  резко изменив траекторию движения, выехал на проезжую часть.

В результате ДТП велосипедист скончался на месте.  

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личность погибшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП велосипеды
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