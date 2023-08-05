В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста

Накануне вечером около 18 часов 15 минут на 4 километре автодороги «Проезд – подъезд по г.Тосно» 43-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива» совершил наезд на неустановленного велосипедиста, который, двигаясь по обочине в попутном направлении и неожиданно резко изменив траекторию движения, выехал на проезжую часть.

В результате ДТП велосипедист скончался на месте.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личность погибшего.