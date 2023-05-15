Накануне днем около 15 часов 40 минут 42-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» и двигаясь по Республиканской улице, на нерегулируемом перекрестке с улицей Гагарина, в городе Лодейное Поле Ленинградской области, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, учащегося одного из областных техникумов.
В результате ДТП велосипедист госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Водитель «Фольксваген Поло» в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 11 раз.
Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полицейскими Лодейнопольского района проводится проверка по факту ДТП с несовершеннолетним
Накануне днем около 15 часов 40 минут 42-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» и двигаясь по Республиканской улице, на нерегулируемом перекрестке с улицей Гагарина, в городе Лодейное Поле Ленинградской области, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, учащегося одного из областных техникумов.
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