В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста

Накануне днем около 15 часов 40 минут 42-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» и двигаясь по Республиканской улице, на нерегулируемом перекрестке с улицей Гагарина, в городе Лодейное Поле Ленинградской области, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, учащегося одного из областных техникумов.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Водитель «Фольксваген Поло» в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 11 раз.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.